السعودية اليوم / تعليم المهد يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد



المدينة المنورة 24 ذوالحجة 1441هـ الموافق 14 أغسطس 2020م واس

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة المهد محمد بن علي القحطاني اليوم حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1442هـ .

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المهد عائض الوسمي أن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات جاءت وفقاً للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة حيث يمكن للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حساب المعلم في نظام نور .

وعن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد أكد الوسمي حرص الإدارة على الاستعداد المبكر بمتابعة مدير تعليم المحافظة وفق الخطط المعدة مسبقا التي تهدف إلى استقرار الميدان التعليمي وذلك لضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد بإذن الله .

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15:52ت م

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