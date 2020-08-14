السعودية اليوم / الدفاع المدني يخمد حريقا في محال للخيام و بيوت الشعر بالرياض



الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت ظهر يوم الجمعه (14 أغسطس 2020م) حادث حريق اندلع في محلات للخيام و بيوت الشعر بحي الجنادرية ، حيث عملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق و منع امتداده الى المواقع المجاوره ولازالت اعمال الاخماد مستمره دون حدوث إصابات حتى الان ، وقد تسببت طبيعية المواد المحترقة من كثافة عالية للادخنة في الموقع .

// انتهى //

15:34ت م

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