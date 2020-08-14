السعودية اليوم / رئيس محكمة الاستئناف بالباحة يعتمد التشكيل الجديد لدوائر المحكمة بالمنطقة



الباحة 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

اعتمد رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة فضيلة الشيخ محمد بن مسفر النفير أمس, التشكيل الجديد لدوائر المحكمة بالمنطقة حسب توجيه مجلس القضاء الأعلى المتضمن إلغاء وإحداث دوائر حسب متطلبات العمل.

ووجه الشيخ النفير إلغاء الدائرة الحقوقية والأحوال الشخصية الثانية وإحداث دائرة جزائية ثانية دعماً للدائرة الأولى, حيث تم تحديد أسماء قضاة كل دائرة, كما تم تكوين دائرة خماسية من مجموع الدائرتين الجزائية, ويبدأ العمل به اعتباراً من بداية العام الهجري المقبل ١٤٤٢هـ .

وحث رئيس محكمة الاستئناف بالباحة منسوبي المحكمة على العمل بجد واجتهاد وتحقيق تطلعات ولاة الأمر, مشيداً بما يقدمه قضاة المحكمة وما يقومون به من جهود متواصلة وحثيثة في سبيل إنجاز القضايا المحالة لهم من عموم قضاة محاكم الدرجة الأولى في المنطقة, منوهاً بأن خدمات "القضاء، التنفيذ، التوثيق، الصلح", وأكثر من 120 خدمة عدلية تُقدم إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المقار العدلية. عبر بوابة "ناجز" الإلكترونية ⁦‪Najiz.sa‬⁩, ‏وعند الحاجة إلى زيارة المقرات العدلية فيلزم التقيد بالتعليمات المنظمة لذلك، واتباع الإجراءات الاحترازية.

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15:14ت م

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