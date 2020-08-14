السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تنفذ (397) جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة



الدمام 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، (397) جولة رقابية، منها (4)جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة حسب البروتوكولات البلدية، وأسفرت عن تحرير مخالفة واحدة لعدم التقيد بالتدابير الصحية.

فيما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير (423) موقعاً في المنطقة، باستخدام (103034) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (374) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع (3836) طن من النفايات، وإزالة (2821) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (4072) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات الخاطئة والمخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات (940) وتقوم بمباشرتها لضمان الصحة والسلامة.

// انتهى//

15:09ت م

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