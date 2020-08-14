روسيا: إيقاف خطط الضم الإسرائيلي بموجب الاتفاق مع الإمارات أمر مهم للمنطقة المزيد

توالت ردود الفعل المؤيدة للاتفاق التاريخي بين الإمارات وإسرائيل والذي أعلن عنه أمس برعاية أمريكية، وكان من أبرز ما جاء فيه هو تعطيل خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية بالضفة.

وفي أحدث رد فعلي غربي، قالت روسيا إن "إيقاف خطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية بموجب الاتفاق مع الإمارات أمر مهم للمنطقة".

وفي انتصار للقضية الفلسطينية وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، الاتفاق على إيقاف خطة الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.



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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ثلاثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم الاتفاق خلاله أيضا على مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل ودولة الإمارات.

وتضمن الاتفاق بجانب إيقاف خطة الضم للأراضي الفلسطينية، مواصلة الإمارات وإسرائيل جهودهما للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، والسماح لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه.

بلغة الأرقام، أنقذ قرار وقف ضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة بالضفة الغربية، أكثر من 1.8 مليون دونم الغربية أو ما يعادل 30% من المساحة الإجمالية.

الاتفاق أنقذ أيضا 112 ألف فلسطيني يعيشون في 43 بلدة بالضفة الغربية كانوا عرضة للطرد، في حال تم تنفيذ الضم على الأرض فعلا.