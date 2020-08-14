9 فوائد لا تصدق لنبات البنجر 

2020-08-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يتم تناول البنجر منذ آلاف السنين بطرق مختلفة؛ نظرًا لتعدد استخداماته وتأثيراته الإيجابية على الجسم، وإليك بعض فوائده بحسب ما أبرز موقع daily health post الطبي.

1- يحارب السرطان:

ثبت أن البيتانين، أحد مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر، يمنع تكوين الأورام السرطانية، ويحتوي عقار العلاج الكيميائي Adriamycin على مادة البيتانين الاصطناعية، ويمكنك الحصول على هذا المركب القوي طبيعيًا من المصدر عن طريق تناول البنجر.

2- البنجر يعالج الإمساك:

ويحتوي البنجر على الألياف الغذائية المهمة لتنظيف الجهاز الهضمي وامتصاص السموم.

3- يزيل سموم الكبد:

يحتوي على مواد البيتين والبيتالين والبكتين، ويمنع البيتين الدهون من التراكم على الكبد وبالتالي الوقاية من أمراض الكبد الدهنية وغيرها من الأمراض والأضرار أما البيتالين فهو أحد مضادات الأكسدة القوية المضادة للالتهابات بينما البكتين عبارة عن ألياف تساعد في الهضم.

4- يحسن تدفق الدم:

يتم تحويل النترات (ملح طبيعي) في الخضراوات مثل البنجر والخضراوات الورقية الأخرى إلى أكسيد النيتريك في الجسم، وهو يوسع الأوعية الدموية ويوسعها، مما يزيد من تدفق الدم، وهذا بدوره يقلل من ضغط الدم ويحسن الأداء البدني ويعمل كعلاج لفقر الدم المنجلي.

5- غني بالحديد:

كثير من الناس لا يحصلون على ما يكفي من الحديد في وجباتهم الغذائية، مما يؤدي إلى الإرهاق والإصابة بفقر الدم، ويمكن أن يظهر نقص الحديد بعدة طرق ويمكن أن يترك خلاياك محرومة من الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وهو غني بالحديد وفيتامين سي مما يساعد الجسم على امتصاص المعادن.

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6- يدعم الصحة العقلية:

يحتوي البنجر على التربتوفان، وهو حمض أميني يعزز الشعور بالراحة والاسترخاء.

7- يحسن قوة العضلات:

ويغذي البنجر عضلاتك بتدفق الدم الغني بالحديد والنتريت والمغنيسيوم، أظهرت دراسة في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميسوري زيادة ملحوظة في قوة العضلات بشرب عصير البنجر بانتظام.

8- بشرة صحية:

حمض الفوليك هو أحد الفيتامينات المهمة لصحة الجلد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يمنع سرطان الجلد ويعالج البهاق.

9- يمنع العيوب الخلقية:

حمض الفوليك أيضًا يلعب دورًا أساسيًا في نمو الجنين الصحي، وعلى وجه الخصوص، يضمن التطور السليم للحبل الشوكي للجنين.

وقوة البنجر لا تتوقف عند هذا الحد:

فهو يتضمن على التالي: فيتامينات A وB وC والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والسيلينيوم والزنك والمنغنيز والنحاس، وكذلك مضادات الأكسدة الأنثوسيانين، والبيتالين، والكاروتينات، والأحماض الفينولية، والفلافونويد.

ويمكنك تناوله بإضافته إلى السلطة أو العصير أو الحساء للحصول على تدفق غني من مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.

هذا ما يحدث في جسدك عند تناول البامية بشكل منتظم

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