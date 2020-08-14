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2020-08-14 إخماد حريق في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت ظهر يوم الجمعة (14 أغسطس 2020م) حادث حريق اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية، حيث عملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة ولازالت أعمال الإخماد مستمرة دون حدوث إصابات حتى الآن، وقد تسببت طبيعية المواد المحترقة من كثافة عالية للأدخنة في الموقع.



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