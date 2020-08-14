ميزة جديدة على تيليجرام ينافس بها WhatsApp

2020-08-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يستعد تطبيق تيليجرام Telegram لمنافسة تطبيق المراسلة الفورية واتس آب WhatsApp بإضافة ميزة مكالمات فيديو مع جهات الاتصال، حيث أطلقتها بالفعل في الإصدار التجريبي لمستخدمي أندرويد وIOS.

وإذا كنت مهتمًا بتجربة التطبيق التجريبي، فستحتاج إلى تنزيل الإصدار 0.7 بيتا أو إصدار أحدث من التطبيق.

موعد صدور ميزة مكالمات الفيديو على تيليجرام:

ووفقًا لتقرير Android Police، كان تطبيق تيليجرام قد أضاف ميزة المكالمات الصوتية منذ أربع سنوات، والآن أصدر ميزة مكالمة الفيديو ولكن لمستخدمي الإصدار التجريبي فقط، وستصل النسخة المستقرة في غضون أيام أو أسابيع قليلة.

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ويذكر التقرير أن واجهة مكالمات الفيديو على Telegram تشبه الأنظمة الأساسية الأخرى من حيث إمكانية التبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية، وإيقاف وتشغيل زر الفيديو، وكتم الصوت، وخيارات تعليق المكالمة.

وأشارت التعليقات المبكرة إلى أن التطبيق ليس جيدًا بالكلية، ويحتاج إلى التحسين، كما أنه لا يدعم وظيفة المكالمات الجماعية، ولكن يُقال إن الميزة قيد التطوير.

ويعتبر وضع الصورة داخل صورة (PiP) معقدًا بعض الشيء، حيث يتعين على المستخدم النقر على السهم الخلفي في أعلى اليسار مما يؤدي إلى ظهور نافذة منبثقة للحصول على إذن لتشغيل مقاطع الفيديو في وضع صورة داخل الصورة.

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