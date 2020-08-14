السعودية | السعودية: 1383 إصابة جديدة بكورونا و2566 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم السعودية: 1383 إصابة جديدة بكورونا و2566 حالة شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1383 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و35 حالة وفاة و2566 حالة تعافٍ.

وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية إلى 262959 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 3338.

وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 295902 منها 29605 حالة نشطة، بينها 1782 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

ووصل عدد الفحصوات التي أجريت في السعودية إلى 4 ملايين و138 ألف فحص، أي بزيادة قدرها 66347 عن أمس الخمس.