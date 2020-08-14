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سجلت السلطات الروسية، اليوم، 5065 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 114 حالة وفاة جديدة.
وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في بيان، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 15498 حالة وفاة، و912823 إصابة؛ فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 6568، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 722964 حالة.
من ناحية أخرى، سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 53175 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان، أن عدد حالات الوفاة بلغ 1077 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.روسيا فيروس كورونا الجديد
روسيا تسجل 5065 إصابة جديدة بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-14
سجلت السلطات الروسية، اليوم، 5065 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 114 حالة وفاة جديدة.
وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في بيان، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 15498 حالة وفاة، و912823 إصابة؛ فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 6568، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 722964 حالة.
من ناحية أخرى، سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 53175 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان، أن عدد حالات الوفاة بلغ 1077 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.
14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
02:08 PM
10 وفيات في اليابان ترفع الإجمالي لـ1077
سجلت السلطات الروسية، اليوم، 5065 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 114 حالة وفاة جديدة.
وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في بيان، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 15498 حالة وفاة، و912823 إصابة؛ فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 6568، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 722964 حالة.
من ناحية أخرى، سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 53175 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان، أن عدد حالات الوفاة بلغ 1077 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.
، روسيا تسجل 5065 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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