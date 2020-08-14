شكرا لقرائتكم خبر عن مناولة أكبر حمولة حاويات بموانئ المملكة والان نبدء بالتفاصيل

حققت المحطة التشغيلية الثانية في ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام اليوم، رقماً قياسياً جديداً عبر مناولة أكبر حمولة حاويات على مستوى موانئ المملكة بواقع 14,674 حاوية نمطية على متن السفينة (كوسكو اكوريوس)، وفق منظومة متكاملة من الخدمات البحرية والتشغيلية واللوجستية.

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