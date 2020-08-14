فيديو.. سيلفي مع ثور هائج كاد يكلف امرأة خمسينية حياتها

2020-08-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

كادت امرأة خمسينية تفقد حياتها بعد أن حاولت الاقتراب من ثور هائج لالتقاط صورة شخصية، سيلفي، لكنه هاجمها وطرحها أيضًا مثل دمية من القماش.

وجاء ذلك في حدث لركوب الدراجات النارية في ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، حيث كان السائقون في المنطقة من أجل سباق Sturgis للدراجات النارية 2020.

وأثناء ذلك كانت المرأة البالغة من العمر 54 عامًا من ولاية أيوا تحاول الاقتراب من الثور لالتقاط صورة، وعلى ما يبدو فقد شعر بالتهديد وهاجمها وأمسك بنطالها الجينز بقرنيه، وكانت المرأة تتدحرج مثل دمية من القماش قبل أن يرفعها ويطرحها أيضًا.

وبعد ذلك عاد الثور إلى القطيع، وانتهى الأمر بالمرأة بإصابتها إصابات شديدة وخطيرة نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

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ووقع الحادث أثناء تواجد الآلاف من راكبي الدراجات النارية في بلاك هيلز في الحديقة الغربية للولاية في سباق ستورجيس للدراجات النارية لعام 2020.

وكان قد تم تحذير الزائرين بالابتعاد عن الثيران المتواجدة في المنطقة؛ حيث يقترب الناس منهم أكثر من اللازم، وقد كُتب إشعار بذلك جاء فيه: تذكروا أن هذه هي حديقتهم ونحن الضيوف، من فضلك أعطهم فترة راحة وحافظوا على مسافة آمنة.

ويتوافد نحو 250 ألف شخص إلى هذه المنطقة لحضور مهرجان يستمر 10 أيام يُعرف باسم Sturgis Motorcycle Rally، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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