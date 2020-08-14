- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم 4 نصائح من الوليد بن طلال لضمان حياة أفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
4 نصائح من الوليد بن طلال لضمان حياة أفضل
عدم تناول اللحوم أبرزها
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدم الأمير الوليد بن طلال عددًا من النصائح التي يمكن من خلالها الاستمتاع بحياة أفضل، نقية ونظيفة.
وكتب الأمير الوليد بن طلال عبر تويتر تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية قال فيها :
- لحياة أفضل كل مما يزرع في الأرض في إشارة إلى إنه لضمان حياة أفضل على الشخص أن يتناول مما يُزرع في الأرض من الخضراوات والفواكه.
- وتابع الأمير الوليد : لا تأكل ما يمشي على الأرض ويعني بذلك عدم تناول اللحوم، سواء كانت بيضاء أو حمراء.
- وأضاف أنه للحفاظ على الرشاقة واللياقة يجب ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة.
- وشدد على أنه لعيش حياة نقية يجب الامتناع عن التدخين.
يذكر أن الأمير الوليد بن طلال يمارس رياضة المشي، فقد شوهد أكثر من مرة لحظة خروجه من مكتبه في برج “المملكة” ماشيًا على قدميه برفقة عدد من مساعديه حتى وصوله إلى قصره في حي الفاخرية.
وتقدر المسافة بين مكتب الأمير وقصره بنحو 10 كيلومترات.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر 4 نصائح من الوليد بن طلال لضمان حياة أفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.