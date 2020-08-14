حساب المواطن : لا يمكن إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة

2020-08-14

حساب متابعات الخليج 365 : لا يمكن إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على تعليق التسجيل وكذلك تعليق إرفاق المستندات الدالة على الاستقلالية لمن لم يكمل عملية التسجيل.

تعليق تسجيل حساب متابعات الخليج 365

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على استفسار أحد الأشخاص حاول إرفاق المستندات بالقول : تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

وتابعت : ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

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وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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