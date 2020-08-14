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ساهمت الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" بالمساجد، في تقليل أعداد المصلين بسبب التباعد بينهم؛ مما أدى إلى امتلاء الساحات والشوارع والأرصفة المحيطة بعشرات المصلين.
هذا وقد أدى عدد من المصلين في محافظة العيدابي، صلاة الجمعة اليوم، خارج المساجد؛ لعدم استيعابها لأعدادهم؛ فيما تعالت المطالبات بإيجاد حلول جذرية، كزيادة أعداد المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في محافظة العيدابي؛ حتى يتمكن الجميع من أداء صلاة الجمعة دون عناء، ووفق الإجراءات الصحية والبروتوكولات المعتمدة.
14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 02:57 PM
احترازات "كورونا" تعمل على تقليل الأعداد داخل الجوامع بفعل التباعد بينهمشاهد من العيدابي.. شوارع تمتلئ بالمصلين ومطالبات بزيادة مساجد الجمعة
ساهمت الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" بالمساجد، في تقليل أعداد المصلين بسبب التباعد بينهم؛ مما أدى إلى امتلاء الساحات والشوارع والأرصفة المحيطة بعشرات المصلين.
هذا وقد أدى عدد من المصلين في محافظة العيدابي، صلاة الجمعة اليوم، خارج المساجد؛ لعدم استيعابها لأعدادهم؛ فيما تعالت المطالبات بإيجاد حلول جذرية، كزيادة أعداد المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في محافظة العيدابي؛ حتى يتمكن الجميع من أداء صلاة الجمعة دون عناء، ووفق الإجراءات الصحية والبروتوكولات المعتمدة.
، شاهد من العيدابي.. شوارع تمتلئ بالمصلين ومطالبات بزيادة مساجد الجمعة ،
المصدر : الخليج 365
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