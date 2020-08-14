محمد بن مسعود - الدمام - 14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 02:36 PM ارتفاع حصيلة المتعافين إلى 66740 الكويت: 641 حالة شفاء من الكويت: 641 حالة شفاء من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية سجّلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ 24 ساعة الماضية 641 حالة شفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت الوزارة في بيان لها على إثر ذلك بارتفاع حصيلة المتعافين إلى 66740 حالة، مبينة أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. الكلمات المفتاحية ، الكويت: 641 حالة شفاء من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ،

المصدر : الخليج 365

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