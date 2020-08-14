محمد بن مسعود - الدمام - 14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 02:33 PM ليصل إجمالي الإصابات إلى 76191 حالة بلجيكا: 544 إصابة بفيروس بلجيكا: 544 إصابة بفيروس كورونا سجلت السلطات البلجيكية، اليوم، 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 76191 حالة.

وذكرت وزارة الصحة العامة البلجيكية في بيان أنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9916 حالة. الكلمات المفتاحية ، بلجيكا: 544 إصابة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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