بالفيديو.. لقطات قديمة من الحرم المكي الشريف في أحد مواسم الحج

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو قديم عدة لقطات للحرم المكي الشريف أثناء أحد مواسم الحج. وثق مقطع فيديو قديم عدة لقطات للحرم المكي الشريف أثناء أحد مواسم الحج. وأظهر المقطع هيئة الحرم المكي حينها، وما كان به من ضيوف الحرمين الشريفين. كما وثق المقطع مشاهد لأداء الحجاج لمناسك الحج، بجانب الشِّبرية التى تم الاعتماد عليها في حمل من لا يستطيع الطواف والسعي.

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