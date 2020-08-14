شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إطلاق 9 رحلات للفضاء للطلاب في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت إيمان الفريدي مستشار وكيل الوزارة للتعليم العام إطلاق 9 رحلات فضائية للطلاب ضمن مبادرة البرنامج الصيفي الإفتراضي للطلاب بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأكدت "الفريدي " في مداخلة هاتفية لـ " الإخبارية " ان عدد الطلاب المسجلين بالبرنامج حتى الآن بلغ 31 الف طالب من المراحل المختلفة .

وقالت ان البرنامج بالتعاون مع هيئة الفضاء من خلال برنامج أجيال الفضاء ، وأنه كان يستهدف طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية ومع زيادة الطلب تم قبول المرحلة الإبتدائية أيضاً .

وأشارت أن الوزارة تستهدف إثراء المعرفة للطلاب وتثقيفهم حول علوم الفضاء ضمن برنامج وطني لذلك سيتم توسيع نسخ البرنامج وتنوعها الفترة المقبلة.