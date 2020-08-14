صورة تاريخية لأول هاتف متنقل استخدمه الملك عبدالعزيز

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): عرضت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية لكاميرا مع فلاش، استخدمها الملك عبدالعزيز تعود إلى 1930م عرضت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية لكاميرا مع فلاش، استخدمها الملك عبدالعزيز تعود إلى 1930م وأظهرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها "تويتر" صورة لأول هاتف متنقل استخدمه الملك عبدالعزيز عام 1350هـ "1930"

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