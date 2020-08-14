تنبيهات من الأرصاد لـ3 مناطق: أمطار رعدية ورياح متربة

وجه الدفاع المدني تنبيهًا بهطول أمطار على ثلاث مناطق، بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأشار الدفاع المدني (عبر حسابه بموقع تويتر) إلى استمرار فرصة هطول أمطار رعدية، وأتربة مثارة، بمنطقة جازان (محافظات: أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، وهروب)؛ حيث تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

ووفق تنبيهات الأرصاد، تستمر فرصة هطول أمطار رعدية على منطقة نجران (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة) حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم، بينما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير (أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، النماص، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، طريب ، ظهران الجنوب، ومحايل) حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

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