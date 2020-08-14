السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل 3946 إصابة جديدة بكورونا



كيب تاون 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

سجّلت جنوب أفريقيا 3946 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 573 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11270 حالة.

// انتهى //

13:11ت م

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كيب تاون 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسسجّلت جنوب أفريقيا 3946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و260 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 573 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11270 حالة.// انتهى //13:11ت م0049

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