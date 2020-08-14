السعودية اليوم / جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كينشاسا 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 39 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 9589 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 234 وفاة.

// انتهى //

12:45ت م

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كينشاسا 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسسجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 9589 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 234 وفاة.// انتهى //12:45ت م0048

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