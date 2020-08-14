مجلس الأمن يصدر قراره اليوم بشأن حظر تسليح إيران

2020-08-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

من المقرر أن يعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة اليوم نتائج التصويت بدأ يوم الخميس على مشروع قرار لتمديد حظر تسليح إيران طرحته الولايات المتحدة وتعارضه روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض.

وتعقد جلسات المجلس المكون من 15 عضوًا عن بعد جراء جائحة كورونا، لذا أمام الدول 24 ساعة لتدلي بصوتها.

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تمديد حظر تسليح إيران

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ 13 عامًا في أكتوبر المقبل، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.

وفي محاولة لحشد مزيد من الدعم في المجلس، قلصت الولايات المتحدة مشروع قرارها يوم الثلاثاء إلى أربع فقرات فقط تركز على تمديد حظر الأسلحة على طهران ”إلى أن يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك“، وقالت إنه ”ضروري للحفاظ على السلام والأمن الدوليين“.

الفيتو يعرقل القرار الأمريكي

لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا إن مسودة القرار لن تسري على الأرجح، ويستلزم تبني قرار تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية ( روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا ) حق النقض.

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