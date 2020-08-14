الذهب يحقق أكبر خسارة في 10 أسابيع

2020-08-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة تحت وطأة القفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي أجبرت المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددًا ما وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو.

أسعار الذهب اليوم

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1950.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. وتراجع المعدن النفيس أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس آذار.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1959.50 دولار.

ونقلت رويترز ع إدوارد مير المحلل لدى إي دي أند إف مان كابيتال ماركتس القول : يتعرض الذهب لضغوط بسبب ارتفاع العوائد الأمريكية، مما يسبب قليلًا من البيع في الوقت الحالي.

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وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، بعد أن أغرقت الخزانة الأمريكية السوق بالمعروض، مما دفع الدولار للصعود ليوقف انزلاقًا في الآونة الأخيرة ويتسبب في تآكل محتمل للطلب على الذهب من حائزي العملات الأخرى.

ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

وتجاهل الذهب أيضًا إلى حد كبير بيانات اقتصادية من الصين أكبر مستهلك له، وخالفت البيانات توقعات السوق وأثرت سلبًا على الأسهم.

أسعار الفضة والبلاتين

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.9 بالمئة إلى 27.02 دولار للأوقية، وتتجه صوب إنهاء سلسلة مكاسب امتدت لتسعة أسابيع، وهي منخفضة 3.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 952.01 دولار وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2152.50 دولار.

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