سعود الطبية تحذر من الإفراط في المضادات الحيوية للأطفال

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت مدينة سعود الطبية الأهالي من الإفراط وسوء استخدام المضادات الحيوية للأطفال.

وقالت إن المضادات الحيوية تؤدي إلى تسريع وتيرة مقاومتها جنبًا إلى جنب مع تردي الوقاية من عدوى الالتهابات ومكافحتها، وبالتالي انتشار عدوى سلالة بكتيرية مقاومة ليس لها علاج قد تؤدي إلى وفاة المصابين بها لا قدر الله.

وكانت دراسة سابقة أكدت أن تناول مضادات حيوية ولو لدورة واحدة في مرحلة الطفولة المبكرة يزيد من خطر الإصابة بالنوع الأول من مرض السكري.

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ودرس الباحثون في كلية الطب بجامعة نيويورك الميكروبات التي تعيش في الأمعاء وتلعب دورًا مهمًا في جهاز المناعة عند الأطفال (مكروبيوم)، وبينت النتائج أن عدد الأطفال الذين يخضعون للعلاج باستخدام المضادات الحيوية في طفولتهم المبكرة يزداد بشكل مستمر، إذ يعالج بها الطفل ثلاث مرات خلال أول سنتين من عمره، وقد اتضح أن عدد المصابين بالنوع الأول من مرض السكري تضاعف أيضًا.

المضادات الحيوية والسكري

وأكدت تلك النتائج فحص الأطفال المصابين بالنوع الأول من مرض السكري، حيث تبين أن أعداد هذه الأنواع من البكتيريا في أمعائهم أكثر بكثير من المعتاد.

ووفقًا للباحثين، يؤدي تغير بكتيريا الأمعاء إلى خلل في توازن المركبات الكيميائية التي تنتجها البكتيريا، ما يؤثر في عمل الجينات في الغشاء المخاطي للأمعاء، واتضح أن هذه الجينات تساهم في تنشيط خلايا المناعة والتي تمتلك تأثيرًا مدمرًا على خلايا البنكرياس.

ومن هنا، استنتج الباحثون أن استخدام المضادات الحيوية في علاج الأطفال الذين لم يكتمل جهازهم المناعي، يسبب تغيرًا في أمعائهم ويزيد من خطر تضرر البنكرياس، ما يسبب تطور مرض السكري من النوع الأول.