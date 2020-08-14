إصابات فيروس كورونا المستجد يتجاوز 21 ألف شخص

2020-08-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه منذ بدء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، بلغ عدد المصابين في العالم مع حلول الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، 20905276 شخصًا.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، زاد عدد المصابين، بمقدار 284429 حالة. وقبل ذلك بيوم، كانت الزيادة في عدد المصابين 335965.

في الوقت نفسه، وفقا لمعطيات موقع Worldometer المتخصص في الإحصائيات المتعلقة بأهم الأحداث العالمية، فقد تجاوز عدد المصابين بكوفيد 19 في العالم 21 مليون شخص.

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وفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض، في جميع أنحاء العالم 755550 حالة مقابل 749758 مع حلول صباح الخميس. ووفقًا لمعطيات الجامعة، تم تسجيل أكثر من مليون مصاب منذ بداية الوباء، في كل من الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ففي الولايات المتحدة، تم اكتشاف ما مجموعه 5248242 حالة (بزيادة 60091 خلال اليوم الأخير)، وتوفي بسبب هذا المرض 167071 شخصًا (زيادة قدرها 1488)، وتم علاج أكثر من 1.77 مليون.

في البرازيل، تم تسجيل 3224876 حالة إصابة (زيادة في اليوم الأخير – 55155) وكذلك 105463 حالة وفاة (زيادة في اليوم الأخير – 1262)، وتم علاج أكثر من 2.52 مليون.

ارتفاع عدد المصابين بالهند

ولا تزال الهند في المرتبة الثالثة من حيث عدد المرضى. فعلى مدار اليوم الماضي، ارتفع عدد المصابين هناك بمقدار 64553 شخصًا ليصل إلى 2461191. توفي 1007 أشخاص خلال اليوم الماضي، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 48040 شخصًا، وتم علاج أكثر من 1.75 مليون شخص.

من حيث عدد الوفيات، تأتي المكسيك في المرتبة الثالثة، حيث قتل الفيروس حتى الآن 55293 شخصًا منذ بداية الوباء.

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