شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لبنانيون يقدمون الشكر لخادم الحرمين الشريفين لما يقدمه لهم من مساعدات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى): وجه مواطنون لبنانيون الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما قدمه لبلادهم من مساعدات إنسانية فورية عقب انفجار مرفأ بيروت. وجه مواطنون لبنانيون الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما قدمه لبلادهم من مساعدات إنسانية فورية عقب انفجار مرفأ بيروت. وأظهر تقرير مصور بكاء بعض اللبنانيات تأثرا بما تقدمه المملكة من خدمات ومساعدات، فضلا عن مساعدات أبنائهم الذين يعملون بالمملكة ويرسلون لهم الأموال. وقدمت المملكة المساعدات إلى لبنان فور انفجار مرفأ بيروت عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخارجية .

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