شكرا لمتابعة خبر عن طريقة استعادة حسابات المستفيدين المغلقة في «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اليوم الجمعة طريقة استعادة حسابات المستفيدين المغلقة بالمنصة . كشفت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اليوم الجمعة طريقة استعادة حسابات المستفيدين المغلقة بالمنصة . وأكدت انه يمكن إعادة فتحها من خلال التالي : 1- زيارة اجهزة الخدمة الذاتية لمنصة أبشر . Advertisements 2- زيارة موظفي الأحوال المدنية أو الجوازات لتحديث رقم الجوال . 3- زيارة الرابط التالي من هنـــــا . يذكر أن منصة أبشر أوضحت أيضاً كيفية فتح حساب بنكي عبر خدمة "قبول" من خلال المنصة في دقائق معدودة. إقرأ أيضاً :

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