شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الزلفي بالرياض تفعل حملة «خذوا حذركم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الزلفي التابعة لفرع منطقة الرياض مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة (خذوا حذركم) التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند متزامنة مع رفع الحظر.

وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك في الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف الحملة لتوعية كافة شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية.

وشملت الحملة الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع.

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من جهته أشاد المدير العام لفرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري بالتوجيهات والتعليمات المتضمنة الأخذ بالاحترازات والإجراءات المبلغة من الجهات المختصة للحد من انتشار جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها.