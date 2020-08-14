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يتضمن تدريباً ينتهي بالتوظيف.. “الأمن السيبراني” يفتح التقديم لمعسكر طويق

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فتح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز باب التقديم لمعسكر طويق السيبراني للسعوديين والسعوديات، والذي يُعد أكبر المعسكرات التقنية في الشرق الأوسط.

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وأوضح أنه سيمنح 45 طالبا وطالبة تدريبا عن بعد منتهيا بالتوظيف على مدار 16 أسبوعاً، تحت إشراف خبراء عالميين في مجال الأمن السيبراني.

وأشار إلى أن المعسكر سيكون في مجالات اختبار اختراق مجالات الأنظمة والشبكات وتطبيقات الويب والبرمجة بلغة C.

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