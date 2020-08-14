تركي آل الشيخ يتفاعل مع فيديو شاعر جازان الفصيح

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تفاعل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مع شاعر جازان الفصيح عبد الله الفقيري الذي سلطت “صدى “الضوء عليه . Advertisements وعلق “آل الشيخ ” طالباً التعرف عليه لإحتواء موهبته الشعرية وقال : ارجوكم خلوه يتواصل معي يا أهل الخير . وأضاف مازحاً: بس اشهدوا عليه إذا تزوج لا يكتب هجاء ! وكانت “صدى ” قد نشرت امس الخميس عن الشاعر الفصيح ابن جازان الذي أبدع في قصائده الفصحى والعامية رغم انه لا يحمل سوى شهادة الصف السادس الإبتدائي بعد أن فجرت موهبته قصة حب قديمة .





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