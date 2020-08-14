عمره 200 عام.. “بيت باعشن” وجهة سياحية وقيمة ثقافية في جدة

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يُعد بيت باعشن التاريخي أقدم البيوت في جدة التاريخية ومرتعاً سياحياً وثقافياً ووجهة لمحبي الآثار وزوار المدينة.
ويمثل قيمة ثقافية لاستحضار التاريخ والتعرّف على الأنماط الاجتماعية والاقتصادية في تلك الحقبة، علاوة على ما يحتضنه من تحف وصور ومخطوطات وعملات وطوابع بريدية ومكتبة.
ويتميّز البيت، الذي بُني عام 1237هـ، بتوشح جدران مجالسه بآيات قرآنية كريمة كتبها الخطّاطان محمد طاهر كردي، خطاط مصحف مكة المكرمة، وأسعد محمد حبال .
وأسهم في إثراء الحركة العلمية والثقافية بجدة، من خلال احتضانه الأمسيات واللقاءات مع الأدباء والمثقفين على مدار سنوات طويلة..، واختزن مجموعة من المخطوطات والوثائق القديمة، ومكتبة ثرية في مصادرها التاريخية والعلمية والشرعية أُهديت فيما بعد لدارة الملك عبد العزيز.
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