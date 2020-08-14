في لفتة إنسانية.. رجل أمن يسقي 3 كلاب أنهكها العطش (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو متداول، قيام رجل أمن بسقي مجموعة من الكلاب بالقرب من أحد مراكز الضبط الأمني. وبيّن الفيديو رجل الأمن وهو يسقي ثلاثة كلاب أنهكها العطش، باستخدام زجاجة مياه في لفتة إنسانية، حيث لقي المقطع تداولاً واسعاً وإشادة من متداوليه.





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