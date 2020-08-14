مستشار تربوي يتوقع آلية الدراسة بالعام الجديد.. ويدعو لخفض الرسوم (فيديو)

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توقع مستشار تربوي، أن تكون الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجديد “عن بُعد” في ظل استمرار إجراءات “كورونا”.
وقال المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، إن تأخر وزارة التعليم في إصدار القرار حول آلية الدراسة بالعام الجديد؛ يعود إلى أن الأمر مصيرياً وتشارك فيه عدة جهات.
وأضاف الحمادي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الدراسة ستكون عن بُعد ربما في الشهر الأول أو الثاني أو الفصل الأول، مبيناً أنه في الأيام المقبلة سوف يصدر قرار حول هذا الأمر.
وشدد على أن وزارة التعليم قادرة على اتخاذ قرار بخفض الرسوم الدراسية للتخفيف عن أولياء أمور الطلاب والطالبات، داعياً ملاك المدارس إلى المساهمة في ذلك أيضاً.
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