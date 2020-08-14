4 خطوات لنقل ملكية السيارة عبر التفويض الإلكتروني

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أوضحت منصة أبشر أن خطوات تفويض مراجعة المرور لنقل ملكية سيارة تستلزم تسجيل الدخول إلى منصة «أبشر» أولًا ثم اتباع الخطوات التالية (اختيار التفاويض – تفويض مراجعة قطاع – اختيار المرور – نقل ملكية المركبة)، جاء ردًا على استفسار لأحد المستخدمين مفاده: «كيف طريقة تفويض مراجعة المرور لنقل ملكية سيارة؟»

وأجابت منصة «أبشر» عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلة: « أخي الكريم، يلزم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر بالرابط المرفق http://absher.sa، ثم اختيار التفاويض- تفويض مراجعة قطاع- اختيار المرور- نقل ملكية المركبة»

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية ومن بينها المتعلقة بالمرور بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات، كما تتضمن لائحة المرور نصًّا بعدم جواز سماح مالك المركبة للغير بقيادتها؛ من دون تفويض رسمي وفق الإجراءات النظامية

