بالفيديو.. آلية تجربة لقاح فيروس كورونا على المتطوعين في السعودية

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أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالمجيد المالكي الآلية التي تتم بها تجربة لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وطريقة اختيار المتطوعين، مؤكداً أن النتائج مبشرة وستُعلن قريبًا.

وقال المالكي في لقاء مع قناة “الإخبارية” : إن اختيار المتطوعين لتجربة اللقاح يخضع لحيثيات الدراسة، حيث يؤخذ في الاعتبار الأمراض التي يعانون منها، وإن المتطوعين يُقسّمون إلى مجموعتين؛ الأولى تأخذ اللقاح الحقيقي، والثانية تأخذ لقاحًا وهميًا.

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وأشار إلى أن المجموعتين والفريق المعالج لا يعرفون من أخذ اللقاح الحقيقي ومن أخذ الوهمي، وذلك حتى لا يكون هناك تحيز في نشر النتائج من الجانبين، وبعد ذلك تتم متابعة النتائج وفعالية اللقاح والأجسام المضادة.

وتابع المالكي إلى أن المملكة بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية بمشاركة 5 آلاف متطوع في كافة مناطق المملكة، بعدما أثبتت المرحلتان الأولى والثانية أمانًا وفعالية، وقريبًا ستعلن الوزارة النتائج.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت بالأمس عن تسجيل (1482) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (3124) حالة فيما تم رصد 34 حالة وفاة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (294519) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (260393) حالة.

