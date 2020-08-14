جريمة بشعة تهز جازان.. عشريني ينحر والده طريح الفراش

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في جريمة بشعة أقدم شاب في العقد الثاني من العمر على قتل والده نحرًا، مساء أمس الخميس، وذلك في إحدى القرى التابعة لمركز وادي جازان.

الجاني غادر المستشفى قبل أيام:

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وأفادت مصادر لـ“المواطن”، أن الجاني الذي يعاني من اعتلالات نفسية أقدم على قتل والده طريح الفراش نحرًا باستخدام سلاح أبيض، وذلك بعد أيام معدودة من مغادرته مستشفى إرادة بجازان، حيث كان يتلقى العلاج بقسم التنويم.

وأضافت المصادر، أن الجهات الأمنية وفرق الأدلة الجنائية باشرت موقع الحادثة وألقت القبض على الجاني والتحفظ على سلاح الجريمة، وفتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة المروعة.

جريمتان خلال يومين بجازان:

وتعد هذه الجريمة هي الثانية من نوعها التي تحدث في منطقة جازان خلال يومين، حيث أقدم أربعيني على قتل ابن عمه وصهره بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما، وانتهى الأمر بانتحار الجاني في ظروف غامضة، وذلك عصر يوم أمس الأربعاء في إحدى القرى التابعة لمحافظة صامطة، جنوب منطقة جازان.

