«حساب المواطن»: 4 خطوات لحذف عقد الإيجار القديم ورفع الجديد

وفق توضيح «خدمة المستفيدين» التابعة للبرنامج..
حدد برنامج حساب المواطن كيفية التعامل مع عقد الإيجار القديم المنتهي، وخطوات رفع العقد الإلكتروني الجديد، جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن انتهى عقد إيجاره القديم، واستخرج عقدًا جديدًا إلكترونيًا، متسائلًا عن كيفية حذف القديم ورفع الجديد.
وذكرت «خدمة المستفيدين» التابعة لبرنامج حساب المواطن عبر موقع تويتر أنه «في حال كانت حالة المستند منتهية أو مرفوضة، يلزمك حذفه عن طريق أيقونة: تفاصيل الطلب/ إدارة المرفقات، والانتقال إلى الإجراءات، ثم حذف المرفق وتصحيحه، وإعادة إرفاقه».
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