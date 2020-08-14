إذا لم تعد بعد أسبوعين من الشفاء..
وجهت وزارة الصحة نصيحة لمن فقد حاسة الشم بسبب كورونا ولم تعد خلال أسبوعين من التعافي، موضحة ضرورة ممارسة تدريب محدد لتحفيز العصب المسؤول، وفق تأكيدات حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، ردًا على سؤال بهذا الخصوص.
وقالت وزارة الصحة: «ينصح لمن لم تتعاف حاسة الشم لديهم بعد مرور أسبوعين، أن يقوموا بتدريب أنفسهم على شم الروائح المختلفة لعمل تحفيز متكرر للعصب المسؤول عن الشم؛ حيث يساعد هذا التدريب على التعافي، كما ورد في عدد من الدراسات».
وأشارت وزارة الصحة إلى أن فقدان حاستي الشم والتذوق ربما يحصل مع الإصابة بالعديد من الفيروسات التي تؤثر على الجهاز التنفسي، كالتي تسبب نزلات البرد، وقد سجل هذا العرض من العلامات الثانوية لمرضى(covid19) ؛ ولكن ليست من العلامات الأساسية والرئيسة للاشتباه بالمرض بحسب الأدلة الإرشادية المعتمدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة من وزارة الصحة لمتعافي كورونا: هكذا تسترد حاسة الشم المفقودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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