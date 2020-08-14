صورة عمرها 58 عامًا لـ«السيف» المُهْدَى من الملك سعود لجون كينيدي

عند زيارته إلى واشنطن في فبراير «١٩٦٢»..
ظهرت صورة تاريخية نادرة للسيف الذي أهداه الملك سعود بن عبد العزيز- رحمه الله- إلى الرئيس الأمريكي جون كينيدي.
ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود صورة السيف وعلق قائلًا: «السيف الذي أهداه الملك سعود- رحمه الله- إلى الرئيس جون كينيدي عند زيارته إلى واشنطن في فبراير ١٩٦٢، النصل مصنوع من النحاس، والغمد مطعم بحجر الراين».
كما نشر الحساب أيضًا صورة تاريخية تجمع الملك سعود بالرئيس الأمريكي كينيدي، وذلك عند وصوله إلى مطار قاعدة سانت أندروز في مايريلند واستقبال الرئيس جون كينيدي له في المطار.
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