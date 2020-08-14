صورة عمرها 58 عامًا لـ«السيف» المُهْدَى من الملك سعود لجون كينيدي

ظهرت صورة تاريخية نادرة للسيف الذي أهداه الملك سعود بن عبد العزيز- رحمه الله- إلى الرئيس الأمريكي جون كينيدي.

ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود صورة السيف وعلق قائلًا: «السيف الذي أهداه الملك سعود- رحمه الله- إلى الرئيس جون كينيدي عند زيارته إلى واشنطن في فبراير ١٩٦٢، النصل مصنوع من النحاس، والغمد مطعم بحجر الراين».

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كما نشر الحساب أيضًا صورة تاريخية تجمع الملك سعود بالرئيس الأمريكي كينيدي، وذلك عند وصوله إلى مطار قاعدة سانت أندروز في مايريلند واستقبال الرئيس جون كينيدي له في المطار.

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