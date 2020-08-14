الملك وولي العهد يهنئان رئيس كوريا الجنوبية بذكرى يوم التحرير

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، للرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده؛ حيث أعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، برقية تهنئة للرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، بالمناسبة نفسها، حيث عبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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