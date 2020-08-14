رياح وأمطار متفاوتة بعدد من المناطق
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة طقس اليوم الجمعة وغدًا السبت، في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف الحصيني بمداخلة لإذاعة «الرياض»، أن عددًا من مناطق المملكة يشهد، اليوم الجمعة، هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على المنطقة الشرقية بأكملها، والعاصمة الرياض والمنطقة الشمالية المواقع الشمالية الشرقية، فضلًا عن نشاط لرياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وعلى طول الساحل الغربي حتى جازان.
واهاب الحصيني بالمواطنين والمقيمين توخي الحذر من السير على الطرق الرابطة بين الرياض والمنطقة الشرقية، وبين الشرقية ودول الخليج، وبين الشرقية والمواقع الشمالية الشرقية، وبين المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ بسبب نشاط الرياح السطحية المتوقع، والذي يكون واضحًا خارج المدن.
ولفت إلى أن الفرصة تتهيأ لتكون سحب ركامية رعدية على أجزاء من منطقتي عسير وجازان مساء اليوم، وتتفاوت من خفيفة لمتوسطة.
وبشأن حالة الطقس المتوقعة لطقس غد السبت، قال الحصيني، إن الرياح متوقعة على أجزاء من المنطقة الشرقية وإن كانت أقل من اليوم الجمعة، وكذلك على أجزاء من مكة المكرمة والساحل من رابغ حتى جازان، مشيرًا إلى أن الأمطار ستكون من قليلة إلى متوسطة على أجزاء من عسير وجازان، وأجزاء من اليمن وسلطنة عُمان والأجزاء الجنوبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يتوقع حالة الطقس ليومي الجمعة والسبت.. ويوجه نصيحة لمستخدمي الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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