السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 544 إصابة بفيروس كورونا



بروكسل 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

سجلت السلطات البلجيكية، اليوم، 544 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة البلجيكية في بيان أنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9916 حالة.

// انتهى //

11:58ت م

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بروكسل 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسسجلت السلطات البلجيكية، اليوم، 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 76191 حالة.وذكرت وزارة الصحة العامة البلجيكية في بيان أنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9916 حالة.// انتهى //11:58ت م0040

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