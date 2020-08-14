السعودية اليوم / تسجل 1451 إصابة بفيروس كورونا في اليابان



طوكيو 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1451 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن عدد حالات الوفاة بلغت 1077 حالة، وذلك بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

// انتهى //

11:57ت م

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طوكيو 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 53175 اصابة.وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن عدد حالات الوفاة بلغت 1077 حالة، وذلك بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.// انتهى //11:57ت م0039

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