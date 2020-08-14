السعودية اليوم / روسيا تسجل 5065 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

سجلت السلطات الروسية، اليوم، 5065 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في بيان أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 15498 حالة وفاة، و912823 إصابة، فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 6568 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 722964حالة.

// انتهى //

11:44ت م

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موسكو 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسسجلت السلطات الروسية، اليوم، 5065 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 114 حالة وفاة جديدة.وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في بيان أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 15498 حالة وفاة، و912823 إصابة، فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 6568 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 722964حالة.// انتهى //11:44ت م0037

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