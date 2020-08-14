سياسي / اهتمامات الصحف التونسية



تونس 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تحذير وزارة الصحة التونسية من تفشي فيروس

وأخبرت عن تواصل المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي مع مختلف الأطياف السياسية من آجل تكوين حكومة في الآجال الدستورية المحددة.

وتابعت صحف الجمعة، تحذير المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري من عمليات نقل عناصر تنظيم "بوكوحرام" الإرهابي من قبل تركيا إلى الأراضي الليبية للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.

وكتبت عن إجراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اتصالات عدة مع نظرائه العرب على خلفية الاعتداء التركي الذي تسبب بمقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي، مشيرة إلى مطالبة وزير الخارجية بالخروج بموقف عربي موحد يلزم تركيا بعدم تكرار انتهاكاتها وسحب قواتها المتوغلة في الأراضي العراقية.

وأشارت صحف تونس إلى تسجيل السلطات المكسيكية، نصف مليون إصابة بفيروس كورونا، و55 ألف حالة وفاة، منذ تفشي الوباء في أمريكا اللاتينية.

// انتهى //

11:42ت م

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تونس 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تحذير وزارة الصحة التونسية من تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر داخل البلاد بعد تسجيل إصابات محلية طوال الأسبوع الماضي مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 1847.وأخبرت عن تواصل المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي مع مختلف الأطياف السياسية من آجل تكوين حكومة في الآجال الدستورية المحددة.وتابعت صحف الجمعة، تحذير المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري من عمليات نقل عناصر تنظيم "بوكوحرام" الإرهابي من قبل تركيا إلى الأراضي الليبية للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.وكتبت عن إجراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اتصالات عدة مع نظرائه العرب على خلفية الاعتداء التركي الذي تسبب بمقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي، مشيرة إلى مطالبة وزير الخارجية بالخروج بموقف عربي موحد يلزم تركيا بعدم تكرار انتهاكاتها وسحب قواتها المتوغلة في الأراضي العراقية.وأشارت صحف تونس إلى تسجيل السلطات المكسيكية، نصف مليون إصابة بفيروس كورونا، و55 ألف حالة وفاة، منذ تفشي الوباء في أمريكا اللاتينية.// انتهى //11:42ت م0036

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