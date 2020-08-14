السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة وادي الدواسر تفعّل حملة "خذوا حذركم"



وادي الدواسر 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة وادي الدواسر التابعة لفرع منطقة الرياض مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة (خذوا حذركم) التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.

وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك في الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف الحملة التي شملت الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع، إلى توعية جميع شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية.

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11:09ت م

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