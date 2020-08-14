السعودية اليوم / فرع هيئة الأمر بالمعروف بنجران ينفذ أكثر من 220 جولة توعوية وتوجيهية



نجران 24 ذو الحجة 1441هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عدداً من المناشط لتوعية المجتمع بجائحة

وأوضح مدير عام الفرع سعيد بن مشبب القحطاني أن المحتوى الوقائي نشر عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بجميع أنواعها، مستهدفة أكثر من 54796 مستفيداً، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، مبيناً أن تنفيذ تلك المناشط يأتي ضمن الفعاليات التي ينفذها الفرع خلال العام الحالي، بمتابعة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

يذكر أن الفرع مع بداية الحملة سير 1000 دورية ميدانية لتنبيه الناس للصلاة وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات والتباعد ولبس الكمامات .

//انتهى//

11:05ت م

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نجران 24 ذو الحجة 1441هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عدداً من المناشط لتوعية المجتمع بجائحة كورونا وأهمية الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية، بلغت أكثر من 220 جولة توعوية وتوجيهية، و900 مادة توعوية عبر اللوحات والشاشات المختلفة بالمنطقة .وأوضح مدير عام الفرع سعيد بن مشبب القحطاني أن المحتوى الوقائي نشر عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بجميع أنواعها، مستهدفة أكثر من 54796 مستفيداً، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، مبيناً أن تنفيذ تلك المناشط يأتي ضمن الفعاليات التي ينفذها الفرع خلال العام الحالي، بمتابعة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .يذكر أن الفرع مع بداية الحملة سير 1000 دورية ميدانية لتنبيه الناس للصلاة وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات والتباعد ولبس الكمامات .//انتهى//11:05ت م0031

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