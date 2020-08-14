الجلطات تهاجم مشاهير "يوتيوب".. إصابة خالد جاد

شهدت الأيام القليلة الماضية، تواتر الأخبار حول إصابة عدد من مشاهير "يوتيوب" الشباب في مصر، بأزمات صحية أغلبها "جلطات"، كان أبرزها وفاة "اليوتيوبر" مصطفى حفناوي.

3 أسباب وراء وفاة مصطفى حفناوي



أحدث المنضمين لقائمة المصابين "اليوتيوبر" المصري خالد جاد، حيث أصيب بجلطة في ذراعه اليمنى بألمانيا، بحسب رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا.

وقبل أيام تعرضت الشابة المصرية مي عبدالرحمن، لجلطة في الرئة.، هي الأخرى.

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وذكرت مواقع إعلامية مصرية أن أصدقاء خالد جاد تداولوا أخبارًا عن نقله إلى مستشفى بالعاصمة الألمانية، برلين، لتلقي العلاج بمفرده، مناشدين المصريين بدعمه وزيارته والاطمئنان عليه، حيث يخضع لعمليه جراحية بذراعه.

ونشر خالد جاد فيديو على حسابه على موقع "أنستقرام" شكر من خلاله محبيه وجمهوره، وطمأنهم على تحسن صحته.



